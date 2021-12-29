Уходящий декабрь в Москве и Подмосковье войдет в историю: ночь на 22 декабря стала самой холодной за последние полвека. Базовая городская метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру в минус 22,2 градуса. Однако мощное полярное вторжение осталось в прошлом, а впереди — долгожданный Новый год и зимние праздники. Каких подарков ждать от погоды в январе 2022 года, выяснил корреспондент РИАМО.

В зимних традициях

Как сообщил в беседе с РИАМО ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в последнюю неделю 2021 года жителей столичного региона ожидает по-настоящему зимняя и довольно снежная погода.

«В среду, 29 декабря, погода в Москве и области будет преимущественно сухой и облачной с прояснениями. Местами пройдет слабый снег. Столбики термометров ночью покажут минус 11-16 градусов, а днем — минус 8-13 градусов», — сказал Леус.

В ночь на четверг, 30 декабря, немного похолодает — температура опустится до минус 13-18 градусов. Днем станет облачно, пройдет небольшой снег и начнется потепление до 7-12 градусов мороза. Таким образом, рабочая неделя завершится на довольно теплой ноте.

«В канун Нового года температура в столичном регионе будет очень близкой к норме, даже немного выше нее», — рассказал Михаил Леус.

Как отметили в «Фобосе», смягчение холода в финале 2021 года объясняется влиянием «теплого дыхания Атлантики». Благодаря нему в атмосфере активизируются циклоны и постепенно устанавливается западно-восточный перенос воздушных масс. Из-за этого небо будет хмуриться, не обойдется без локальных снегопадов, показания термометров вернутся в свое климатическое русло к 30 декабря, а в последующие двое суток существенно превысят многолетнюю норму.

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Теплая новогодняя ночь

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, канун Нового года — 31 декабря — и 1 января будут теплыми в Москве. Температура в ночь на 31 декабря будет на уровне в 6-10 градусов мороза, а днем на улице потеплеет до минус 2-7 градусов. Эти значения на два градуса превысят климатическую норму.

В последний день 2021 года постепенно начнет понижаться давление. Кроме того, жителей столичного региона ждет небольшой снег. Такая же умеренно теплая погода сохранится и в новогоднюю ночь, когда столбики термометров покажут минус 5-10 градусов.

А в первый день 2022 года температура воздуха будет в пределах минус 1-6 градусов. При этом может пройти умеренный снег. Кроме того, 1 января, по словам Вильфанда, ожидается достаточно низкое атмосферное давление — 735-740 миллиметров ртутного столба при норме в 748 миллиметров.

Ну а со 2 января, судя по предварительным расчетам Гидрометцентра, в Москве и Подмосковье начнется настоящая оттепель: днем в воскресенье температура будет около нуля градусов.

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От оттепели до заморозков

По прогнозу портала Gismeteo, во второй месяц зимы Московский регион ждет преимущественно пасмурная погода без ясных дней. Облачно с прояснениями может быть лишь на протяжении девяти дней: 7, 9, 10, 16-18 и 23-25 января. Как уточняет ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков, это лишь один из вероятных сценариев январской погоды.

По предварительным данным, в январе ожидаются сильные снегопады: к ним стоит готовиться 1-2, 11-12, 15 и 27-28 января. Как утверждают синоптики, слабый снег может выпадать на протяжении 15 дней. При этом 4-5 января столичный регион ждет снег с дождем.

Самой холодной будет ночь на 8 января, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут минус 16 градусов. Самая низкая дневная температура в минус 12 градусов ожидается 8, 13 и 25 января.

Самая теплая ночь в январе ожидается на 5 января — температура воздуха поднимется до минус 1 градуса. Самыми теплыми днями предстоящего месяца, по данным Gismeteo, будут 1 и 4 января, когда в Москве в дневные часы потеплеет до нуля.

Если же говорить в целом о зиме 2021-2022, то она, согласно прогнозам Гидрометцентра России, в европейской части страны будет неоднородной. Как ранее рассказывал Роман Вильфанд, количество оттепелей в январе и феврале может превысить климатические нормы. При этом они будут чередоваться с периодами очень сильных морозов — до минус 20-25 градусов. Но в какие именно периоды к жителям столичного региона придут тепло или холод, пока сказать невозможно.