РИАМО - 28 дек. ГУ МВД России по Москве опубликовало график работы подразделений в период новогодних праздников. Круглосуточно будут выдавать задержанные машины и оформлять ДТП, сообщает Федеральное агентство новостей.

С 31 декабря по 9 января отделение регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР №5 ГУ МВД на ул. Академика Глушко и отделение по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР №2 ГУ МВД на ул. Твардовского будут открыты с 8:00 до 15:00 без обеда.

1-3 и 7-9 января — выходные, а 4, 5 и 6 января регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции работают по обычному графику.

Находящиеся в МФЦ отделения МО ГИБДД ТНРЭР ГУ МВД по столице будут принимать граждан по измененному графику многофункционального центра.

Прием граждан в отдельных спецбатальонах ДПС будет вестись 4, 5 и 6 января с 9:00 до 18:00 (обед с 14:00 до 15:00), а также 8 января с 9:00 до 14:00.