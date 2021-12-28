РИАМО - 28 дек. Перечень товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов пополнился еще 12 наименованиями. Расходы на их покупку можно компенсировать за счет средств материнского капитала, сообщается на официальном сайте правительства России.

Среди новых позиций: развивающие и обучающие технические средства реабилитации для детей с нарушением слуха и зрения; 3- и 4-колесные велосипеды с ручным приводом; велотренажеры; электроприставка для инвалидной коляски; инсулиновая помпа; парта с меняющимся углом наклона столешницы.

Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление в территориальном отделении Пенсионного фонда или через МФЦ.