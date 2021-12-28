РИАМО - 28 дек. Посетители не смогут попасть в мавзолей В. И. Ленина 1 января. Доступ закроют и к некрополю у Кремлевской стены, сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны РФ.

Ранее допуск посетителям к этим объектам закрывали 1 декабря. Тогда причиной ограничений стало проведение охранного мероприятия.

Тело Ленина находится в мавзолее с 1924 года, при нем функционирует лаборатория по сохранению тела исторической личности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина останется в мавзолее на Красной площади, каких-либо планов по перемещению тела вождя у российских властей нет.