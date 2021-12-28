РИАМО - 28 дек. В 2022 году на территории столичного «Парка Яуза» планируют установить указатели паломнического маршрута «Дорога в лавру», сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«В 2022 году мы на территории всего «Парка Яуза» сможем установить указатели для паломников», – сказал Шапошников.

По его словам, в 2021 году специалисты закончили установку указателей паломнического маршрута на территории столицы.

«Я уверен, что через год мы этот вопрос решим еще и с Московской областью», – добавил Шапошников.

«Парк Яуза» станет самым длинным экологическим парком в Европе, а также одним из любимых мест отдыха москвичей и гостей столицы. В новом парке появится современный экоцентр, который будет заниматься популяризацией экологических профессий будущего.

Исторический маршрут «Дорога в лавру» ведет в подмосковный Сергиев Посад, где расположена Троице-Сергиева лавра, основанная в 1337 году. За прошедшие века она стала образовательным центром, местом сосредоточения русских подвижников и местом молитвенной помощи каждому уповающему. Паломничества православных христиан в земли Сергиева Посада начались в XIV веке.