РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. В подмосковном Подольске подвели итоги ежегодных соревнований по конкуру и выездке «Новогодний бал КСК «Фаворит», победителей наградили кубками, медалями и грамотами, сообщают организаторы соревнований.

Спортсмены показали свои умения на 3 маршрутах: на чистоту и резвость, кавалетти, с элементами управления на стиль посадки всадника. В состязаниях приняли участие всадники 2011-2007 г. р. на лошадях и пони 6 лет и старше, всадники 2006 г. р. и старше на лошадях 4 лет и старше, а также спортсмены-любители - всадники 2006 г. р. и старше на лошадях 4 лет и старше, имеющие не выше II спортивного разряда.

В соревнованиях по выездке приняли участие спортивные пары МУ СШОР «Фаворит», КСК «Фаворит» и частные владельцы. В программе «Малый Приз» первое место у Виталины Головатюк на Гертруде (МУ СШОР «Фаворит»).

В программе «Предварительный приз А. Дети» лучшей стала Надежда Федянова (КСК «Фаворит»). В программе «Тест для начинающих» победила Алина Власова на Раритете (КСК «Фаворит»).

В программе «Адаптивный спорт» лучший результат у Олега Семенюка на Бархане (МУ СШОР «Фаворит»).

В соревнованиях по конкуру приняли участие спортсмены МУ СШОР «Фаворит», КСК «Фаворит», КСК «Сивка» и частные владельцы. На маршруте №1А - 100 см на чистоту и резвость первое место заняли Вравара Деева и Кедр (МУ СШОР «Фаворит»), второе - Светлана Чижова и Фархад (МУ СШОР «Фаворит»), третье - Юлия Широкова и Марта-Виктория (МУ СШОР «Фаворит»).

На маршруте №1b - 90 см на чистоту и резвость победили Дарья Кузнецова и Ланселот Монблан (частный владелец, Москва).

Первые места на маршруте №2А, 80 см, классический, без учета времени и с нормой времени получили представители МУ СШОР «Фаворит» Юлия Широкова и Буг, Анастасия Тен и Эльбрусия, Мария Филипская и Кедр, Анастасия Федорова и Каракез, Дарья Маркевич и Маша, Арина Даляк и Буг, Валерия Яценко и Кедр, Мария Машкова и Кинг Блэк, Полина Степанова и Кармелла, Арина Зуенкова и Отланд, Валерия Холина и Амарок.

Также первые места на маршруте №2b, 70 см, классический, без учета времени и с нормой времени достались представителям МУ СШОР «Фаворит» Анне Половой и Маше, Марии Чуркиной и Рамзесу, Вере Авдонькиной и Дозировке (КСК «Сивка», МО), Полине Овсянниковой и Зимнему Принцу (частный владелец, МО).

Первое место на маршруте №3, кавалетти, с элементами управления на стиль посадки всадника у Надежды Федяновой и Брифинга (КСК «Фаворит»).