РИАМО - 28 дек. Иностранцы с 1 января могут быть выдворены из России за незаконную трудовую деятельность, сообщает «Вечерняя Москва».

При этом работодатели могут заплатить штраф в размере 800 тыс. рублей за найм каждого из таких сотрудников.

Начальник УВМ ГУ МВД России по столице Дмитрий Сергиенко рассказал, что теперь приезжие еще обязаны проходить медосвидетельствование на наличие факта употребления запрещенных веществ, а также на наличие опасных инфекционных заболеваний.

«Пройти обследование иностранцы могут в медицинских организациях, которые находятся на территории России. Если говорить о Москве, то перечень таких организаций утвержден правительством города», — сказал Сергиенко.

Он также уточнил, что новые ограничения не будут касаться граждан Белоруссии, детей, не достигших возраста 6 лет, а также должностных лиц.

МВД рекомендует иностранцам без документов на работу безотлагательно обратиться в органы внутренних дел до 31 декабря 2021 года.