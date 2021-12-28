РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. Пожарные Подольска вручили благодарности и новогодние подарки студентам колледжа «Московия» за успехи в учебе, сообщается в группе «Московия» (СП Львовское)» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник на базе пожарной части №7 прошел праздник, посвященный Дню спасателя, а также 31-й годовщине образования министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

На мероприятии были награждены лучшие спасатели округа, а благодарственные письма и новогодние подарки за успехи в учебе и активное участие в жизни колледжа получили студенты, обучающиеся по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» колледжа «Московия». Среди них: Дарья Рогова, Никита Гардаш, Сергей Лупанов и Никита Скворцов.

Ребятам пожелали активно участвовать в жизни колледжа и в будущем пополнить ряды пожарных и спасателей.