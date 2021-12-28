РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 дек. Около 40 огнеборцев тушат пожар в нежилом здании на улице Текстильщиков в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Во вторник в 10:16 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании по адресу: Балашиха, ул. Текстильщиков, 1А.

В 13:20 - локализация на площади 140 кв. м. Дальнейшая информация уточняется.

Привлекаемые силы и средства: 36 человек и 10 единиц техники, из них от МЧС 11 человек и 3 единицы техники.

Ранее очевидцы разместили фото и видео в соцсетях, на которых видно, что над домами поднимается густой дым. Пользователи соцсетей сообщили, что пожар произошел в здании, в котором располагалась баня.