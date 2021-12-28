РИАМО - 28 дек. В новогодние праздники рекомендуется заниматься физической активностью, соблюдать режим в течение дня и проводить больше времени на свежем воздухе, сообщил главный внештатный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.
«Когда мы за новогодние праздники хотим выспаться и насытиться сном на весь будущий год – это большая иллюзия. Проводя много времени в постели, ты не насыщаешься энергией, а наоборот – в какие-то моменты ее теряешь», –сказал Тяжельников журналистам.
Он добавил, что данная ситуация актуальна и тогда, когда люди весь день проводят дома перед телевизором. Они больше начинают есть, употреблять алкоголь и сильно растрачивают энергию. После этого люди не могут спокойно войти в рабочий режим.
На все праздничные дни рекомендуется распланировать различные активные мероприятия на свежем воздухе. В местах массовых скоплений рекомендуется быть осторожнее и использовать маски. В период праздников в Москве будут открыты прививочные пункты и поликлиники для вакцинации или ревакцинации от Covid-19.
Тяжельников порекомендовал на 1 января завести будильник ко времени, близкому к естественному пробуждению, чтобы сильно не смещать режим сна. Если сонливость останется после пробуждения, то лучше поспать пару часов после обеда.
Он напомнил, что для всех граждан важно употреблять как можно меньше спиртного, больше двигаться и не нарушать режим сна. Все это будет способствовать укреплению здоровья и поможет легче вернуться к привычному трудовому режиму после длинных каникул.
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