РИАМО - 28 дек. В новогодние праздники рекомендуется заниматься физической активностью, соблюдать режим в течение дня и проводить больше времени на свежем воздухе, сообщил главный внештатный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

«Когда мы за новогодние праздники хотим выспаться и насытиться сном на весь будущий год – это большая иллюзия. Проводя много времени в постели, ты не насыщаешься энергией, а наоборот – в какие-то моменты ее теряешь», –сказал Тяжельников журналистам.

Он добавил, что данная ситуация актуальна и тогда, когда люди весь день проводят дома перед телевизором. Они больше начинают есть, употреблять алкоголь и сильно растрачивают энергию. После этого люди не могут спокойно войти в рабочий режим.

На все праздничные дни рекомендуется распланировать различные активные мероприятия на свежем воздухе. В местах массовых скоплений рекомендуется быть осторожнее и использовать маски. В период праздников в Москве будут открыты прививочные пункты и поликлиники для вакцинации или ревакцинации от Covid-19.

Тяжельников порекомендовал на 1 января завести будильник ко времени, близкому к естественному пробуждению, чтобы сильно не смещать режим сна. Если сонливость останется после пробуждения, то лучше поспать пару часов после обеда.

«Полезно ходить в баню, но полезно только в трезвом состоянии. Более того, в бане или сауне не нужно переедать, ведь это очень опасно для людей с хроническими заболеваниями, и, естественно, для всех людей со сбалансированным здоровьем», – добавил специалист.

Он напомнил, что для всех граждан важно употреблять как можно меньше спиртного, больше двигаться и не нарушать режим сна. Все это будет способствовать укреплению здоровья и поможет легче вернуться к привычному трудовому режиму после длинных каникул.