РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. Регоператор по обращению с отходами ООО «МСК-НТ» в декабре отправил на переработку 800 км «добрых крышечек» из Чехова и Подольска, всего за 3 года он вывез более 3,5 т полезного сырья, сообщает пресс-служба регоператора.

Компания «МСК-НТ» организовала очередной вывоз собранного волонтерами сырья на предприятие «Репластик». Целую «Газель» «добрых крышечек» переработают, а деньги направят в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям сиротам». На эти деньги закупят средства передвижения для детей с особенностями развития.

«Добрые крышечки» – одно из лучших благотворительных начинаний в России, доступное каждому человеку независимо от социального статуса и возраста. Для участия необходимо только сердце, способное сочувствовать людям, и ответственное отношение к загрязнению планеты мусором. Вместе со всеми участниками мы, как партнеры и волонтеры, поздравляем друг друга и желаем проекту процветания и еще много добрых дел в помощь детям и природе», - сказал директор Чеховского филиала ООО «МСК-НТ» Роман Куликов.

Благотворительной акции в текущем году исполнилось 5 лет. Чеховский филиал регоператора по обращению с ТКО на протяжении 3 лет поддерживает волонтерское движение. В качестве партнера акции ООО «МСК-НТ» открыло 19 пунктов приема благотворительного сырья в Подольске, Пущине, Чехове, Серпухове и Протвине.

Подробнее узнать, как стать участником акции, можно на официальном сайте проекта.