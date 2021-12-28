РИАМО - 28 дек. Памятник четырем дивизиям Московского народного ополчения второй волны формирования могут установить на юго-западе столицы в районе Теплый Стан в первой половине 2022 года, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Я надеюсь, что в течение первого полугодия 2022 года мы закончим установку памятника четырем дивизиям Московского народного ополчения второй волны формирования в Теплом Стане», - рассказал Шапошников.

Он также пригласил желающих принять участие в церемонии открытия.

Добровольцев, изъявивших желание идти на фронт, оказалось больше 300 тыс. Из них в июле 1941 года в столице сформировали 12 дивизий народного ополчения общей численностью 120 тыс. человек.

В октябре 1941 года прошла вторая волна формирования частей народного ополчения — из рабочих батальонов и коммунистических отрядов. Было создано еще 4 дивизии — всего около 40 тыс. человек.

День Московского народного ополчения в этом году впервые отметили 11 октября.

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