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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В течение всего 2021 года фотокорреспонденты РИАМО стремились запечатлеть главные события и необычные локации Московского региона, чтобы поделиться яркими кадрами с читателями.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В объектив наших фотографов попали уникальные природные явления и разгул стихии.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Им приходилось вместе с жителями столицы справляться с последствиями ливня в Москве.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Не обошлось и без кадров со знаковых городских мероприятий, таких как открытие новых станций Большой кольцевой линии. Так, например, выглядит станция «Аминьевская».
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На открытии «Союзмультпарка» на ВДНХ в кадр попали яркие декорации, поражающие воображение.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Побывали фотографы РИАМО и на параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В 2021 году в Музее техники Вадима Задорожного проходила военно-историческая реконструкция битвы «Отстоим Москву!», где наши фотографы погрузились в события одного из важнейших сражений.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Им удалось также попасть на репетицию спектакля «Чипполино» в Театре кукол имени С.В. Образцова.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Благодаря фотокорреспондентам читатели смогли узнать, как проходит масштабное празднование дня Ивана Купалы в наукодеревне «Колосвет».
А в Центре соколиной охоты фотографам РИАМО удалось пообщаться с гордыми птицами и узнать, почему же они не улетают от своих хозяев.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Сладкоежек они порадовали кадрами с производства вкусностей на кондитерской фабрике «Рот Фронт».
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Кроме того, наши корреспонденты раскрыли секреты изготовления любимого многими шоколада «Аленка».
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Яркие растения и гектары деревьев заполонили столицу во время фестиваля «Цветочный джем». Сотрудники РИАМО попали за кулисы мероприятия и понаблюдали за подготовкой площадок.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Конечно, не обошлось без фото удивительных локаций Москвы, которые давно стали визитной карточкой города, например, дома Пашкова, где располагается филиал РГБ.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В объектив попали и новый культурный центр «ГЭС-2», а также вызвавшая большой резонанс скульптура «Большая глина № 4».
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Отголоски советской эпохи в Москве – парк с памятниками Владимиру Ильичу Ленину.
Выезжали корреспонденты РИАМО и в Подмосковье, чтобы показать читателям красоты области. Здесь в кадре Троицкий собор в Яхроме, в котором продолжается реконструкция.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В Можайск они отправились, чтобы сфотографировать Лужецкий Богородицерождественский Ферапонтов монастырь.
Еще наши фотокорреспонденты наслаждались очарованием зимней природы и ловили дзен в арт-усадьбе Веретьево, которая выросла из старого пионерского лагеря.
А в усадьбе знаменитых Гончаровых в Яропольце фотографы РИАМО погрузились в очарование дворянской жизни.
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