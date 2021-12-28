РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. Дед Мороз со Снегурочкой на автобусе поздравят пассажиров автовокзала в Подольске с наступающими праздниками, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Дед Мороз и Снегурочка отправились в путешествие по автовокзалам и автостанциям «Мострансавто». Сказочные герои передвигаются на празднично украшенных санях, в роли которых выступил автобус марки «Луидор». Акция проводится совместно с профсоюзом работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства области.

Турне Деда Мороза и Снегурочки по городам Подмосковья началось во вторник и завершится 30 декабря. За эти дни они сделают 6 остановок и посетят автовокзалы и станции в Ногинске, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Чехове, Домодедове и Подольске.

Главный волшебник страны и его внучка поздравят жителей и гостей региона с наступающим Новым годом, загадают им загадки, подарят фирменные наклейки «Мострансавто» с главным символом 2022 года. Первые 5 человек, которых сказочные герои встретят на автовокзале или автостанции, получат выпущенные ограниченным тиражом к 95-летию компании лимитированные карты «Тройка» с уникальным дизайном.