РИАМО - 28 дек. Цифровые сервисы позволили объединить медучреждения Москвы в единую платформу. С их помощью нагрузка на врачей снизилась, медики получили возможность фокусироваться на лечении своих пациентов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Всего несколько лет назад мы только планировали цифровую трансформацию здравоохранения. Сегодня – ключевые цифровые сервисы уже работают в реальном режиме. Как показывает опыт, цифра реально экономит время москвичей и разгружает врачей, позволяя им сосредоточиться на главном – оказании помощи пациентам», – написал Собянин на своем персональном сайте.

Единая медицинская информационно-аналитическая система охватывает сотни медучреждений Москвы. В медицинских картах ЕМИАС содержится информация о здоровье пациентов. Получить доступ к своей медкарте жители столицы могут на сайте мэра и правительства Москвы и в мобильном приложении ЕМИАС.ИНФО. Свыше 1,4 млн москвичей пользуются медкартами в смартфонах.

Цифровые диагностические устройства медицинских учреждений столицы подключены к Единому радиологическому информационному сервису. В этом хранилище собрано свыше 15,5 млн исследований лучевой диагностики.

В начале пандемии в городе был разработан единый регистр больных коронавирусом. Это помогло осуществлять индивидуальное лечение и поддержку заболевших граждан. Также был создан реестр направлений и результатов исследований на коронавирусную инфекцию.

В ЕМИАС также был реализован калькулятор пневмоний – сервис на базе ИИ позволяет определить состояние легких пациента по анализу крови, сатурации и общей клинической картине. При этом воспользоваться сервисом могут не только московские врачи, но и медики из других регионов РФ, а также зарубежные коллеги.

Во всех поликлиниках города заработал цифровой паспорт участка. Сервис помогает врачам получать информацию о пациентах своего участка и принимать быстрые решения о лечении заболевших. За 2 года эксперимента было обработано более 4 млн исследований.

Благодаря большим объемам данных стало возможным внедрение систем искусственного интеллекта. Нейросети уже помогают врачам определять заражение коронавирусом, рак легкого, остеопороз, признаки ишемической болезни сердца, рак молочной железы и различные патологии легких. Проект HUB позволил медикам из регионов России воспользоваться сервисами ИИ по анализу КТ-снимков. Результат появляется в течение 15 минут.

Кроме того региональные медики могут воспользоваться системой поддержки принятия врачебных решений. На основе жалоб пациента система предложит три наиболее вероятных диагноза и пакетные решения. Благодаря этому среднее время назначения диагностических исследований сократилось в 10 раз.