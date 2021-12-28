РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 дек. Более 80 детей с ограниченными возможностями здоровья из детского сада компенсирующего вида «Росинка» Щелкова получили подарки к Новому году в рамках акции «Елка желаний», сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

Подарки детям вручили депутат Госдумы Александр Толмачев, депутат Мособлдумы Владимир Шапкин и заместитель главы городского округа Дмитрий Толмачев.

«Поздравили сегодня воспитанников детского сада «Росинка» с наступающим Новым годом и передали подарки, которые чуть раньше приобрели для них неравнодушные жители городского округа Щелково. Огромную благодарность хочется выразить родителям, которые стараются и вкладывают столько сил в воспитание детей, а также хочу поблагодарить каждого, кто отозвался и принял участие в акции», — сказал Александр Толмачев.

Акция проходила в несколько этапов. Сначала дети из детского сада написали письма деду Морозу, в конце декабря молодогвардейцы развесили эти письма на елочках в популярных местах города. Каждый житель мог подойти, вытянуть письмо и стать дедом Морозом. Итог акции — вручение подарков. Огромную помощь оказали организации городского округа.