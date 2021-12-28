РИАМО - 28 дек. В 2022 году могут пройти съемки фильма о Московском народном ополчении, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Мы ведем уже в течение длительного времени переговоры с (режиссером - ред.) Игорем Угольниковым о возможности снятия фильма, посвященного памяти Московского народного ополчения. <…> Я думаю, что в следующем году мы это все сможем воплотить в жизнь», - рассказал Шапошников.

Шапошников добавил, что до сих пор нет ни одного фильма, посвященного московским народным ополченцам.

День Московского народного ополчения в этом году впервые отметили 11 октября.

Ранее Алексей Шапошников рассказал о планах столичного парламента на 2022 год.