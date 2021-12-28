РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 дек. Пробка протяженностью почти 6 км образовалась на Волоколамском шоссе в подмосковном Красногорске во вторник днем, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».
Движение в сторону Москвы затруднено от поворота на станцию МЦД-2 Аникеевка до улицы Народного ополчения. На карте этот участок обозначен красным и желтым цветами.
В обратном направлении затор сформировался от дома 21А на улице Ленина до микрорайона Изумрудные холмы.
Также напряженная дорожная ситуация на примыкающих к Волоколамскому шоссе улицах и на пересечении с Ильинским шоссе.
На Новорижском шоссе при движении в сторону Москвы скорость потока снижена от автотехцентра «Мэйджор». До поворота на Красногорск участок обозначен желтым, далее до МКАД - красным. Сервис оценивает ситуацию на 8 баллов.
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