РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 дек. Пробка протяженностью почти 6 км образовалась на Волоколамском шоссе в подмосковном Красногорске во вторник днем, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Движение в сторону Москвы затруднено от поворота на станцию МЦД-2 Аникеевка до улицы Народного ополчения. На карте этот участок обозначен красным и желтым цветами.

В обратном направлении затор сформировался от дома 21А на улице Ленина до микрорайона Изумрудные холмы.

Также напряженная дорожная ситуация на примыкающих к Волоколамскому шоссе улицах и на пересечении с Ильинским шоссе.

На Новорижском шоссе при движении в сторону Москвы скорость потока снижена от автотехцентра «Мэйджор». До поворота на Красногорск участок обозначен желтым, далее до МКАД - красным. Сервис оценивает ситуацию на 8 баллов.