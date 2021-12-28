РИАМО - 28 дек. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в стране уже миновал пик роста цен на недвижимость, сообщает Газета.ru.

По ее словам, торопиться со взятием ипотечного кредита гражданам уже не нужно.

«Бежать и брать сейчас ипотечный кредит не стоит, нужно смотреть, какие условия у каждой семьи и потом надо понимать, что ставки по ипотеке могут немного вырасти», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что стоимость квадратных метров вряд ли будет и дальше расти прежними темпами. Набиуллина рекомендовала людям внимательнее следить за ситуацией на рынке и не поддаваться ажиотажному эмоциональному поведению.