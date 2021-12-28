РИАМО - 28 дек. В Московской области подвели итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

«Количество участий в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников составило более 212 тыс., этот показатель на 20% больше, чем в прошлом учебном году», – сказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что муниципальный этап проходил с 13 октября по 6 декабря. Наиболее часто школьники выбирали для участия в олимпиаде обществознание, английский и русский языки, математику и биологию. Следующий этап олимпиады стартует после новогодних праздников.

«Региональный этап стартует в Подмосковье уже 11 января. В нем примут участие более 18 тыс. школьников. Ребята будут писать олимпиаду на площадках проведения в 31 городском округе. Удачи им и высоких результатов», – отметила Каклюгина.

Организатором проведения олимпиады выступает региональный образовательный центр «Взлет».