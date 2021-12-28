РИАМО - 28 дек. Верховный суд России ликвидировал Международное историко-просветительское общество «Мемориал» (признан в РФ иноагентом - ред.), передает Федеральное агентство новостей.

«Иск Генеральной прокуратуры о ликвидации Международного историко-просветительского общества «Мемориал» удовлетворить», – огласила решение судья Алла Назарова.

В ходе прений по итогам рассмотрения иска в Верховном суде Генпрокуратура заявила, что «Мемориал» осуществляет свою деятельность с грубыми и осознанными нарушениями закона.

По данным ведомства, «Мемориал» спекулирует на теме репрессий, представляя СССР террористическим государством, а с другой — занимается реабилитацией нацистских преступников.

В Генпрокуратуре также отметили, что организация неоднократно привлекалась к административной ответственности за то, что размещала материалы в своих социальных сетях без маркировки о статусе «иностранного агента». При этом данная организация демонстрирует «устойчивое пренебрежение законом, не обеспечивает публичности своей деятельности».

В ходе прения сторон надзорное ведомство поддержали представители Минюста и Роскомнадзора.

Международный «Мемориал» – организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Она была признана иноагентом в 2016 году.