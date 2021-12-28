РИАМО - 28 дек. На 21 км трассы М-8 «Холмогоры» в Сергиево-Посадском городском округе водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным такси. В аварии пострадали 4 человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Информация о ДТП поступила в 9:24. В момент аварии в маршрутном такси находилось 15 человек, 4 из них получили травмы. Среди пострадавших детей нет.

Сейчас на месте столкновения работают сотрудники ДПС, они устанавливают обстоятельства происшествия.