РИАМО - 28 дек. В Новогоднюю ночь не следует пить много алкоголя и превращать праздник в долгосрочную пьянку, сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

«Не пейте много алкоголя, и у вас все будет в порядке, но, к сожалению, так не бывает <…> организм в ночное время спит, ферментативная активность не на высоте, поэтому алкогольные напитки должны быть слабой гадостности и легкими», - рассказал Брюн.

Он добавил, что лучше всего рекомендуется употреблять сухое бело вино, оно дает меньше всего негативных эффектов.

Так как не все придерживаются этой традиции и выпивают в новогодние праздники крепкий алкоголь, то следует не забывать об определенных правилах.

«Не запивать алкогольные напитки, особенно какими-либо газированными водами, или газированными лимонадами, морсами, чтобы избежать алкогольного удара на головной мозг», - добавил нарколог.

Он напомнил, что углекислый газ, который содержится в газированных напитках, усиливает всасываемость алкоголя в организм. Также не надо совмещаться алкоголь со сладкими продуктами, например, тортами или конфетами. Если в организме есть сладкое, то алкоголь перерабатывается медленнее и приводит к сложной интоксикации и похмелью.

Евгений Брюн посоветовал в праздничную ночь больше двигаться и не засиживаться за столом, а также прогуляться на свежем воздухе.

«Нам предоставляются каникулы, которые мы должны заполнить и новыми знаниями, и занятиями спортом. Также с детьми учиться получать удовольствие не химическим способом», - дополнил психиатр-нарколог.​