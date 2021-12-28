РИАМО - 28 дек. С 2022 по 2024 год на решение проблемы обманутых дольщиков в столице направят более 35,7 млрд рублей. В правах необходимо восстановить свыше 8,6 тыс. дольщиков, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Согласно «дорожной карте», на сегодня в Москве 27 проблемных объектов. По ним планируется восстановить права 8639 обманутых дольщиков», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он объяснил, что есть разные механизмы, позволяющие восстановить права дольщиков проблемных объектов. Некоторые ЖК достраиваются за счет бюджета города, другие завершают на средства инвесторов. Сейчас только за бюджетный счет достраивают 36 домов.

Проблема обманутых дольщиков требует системного подхода, ее решением в столице занимаются уже более 10 лет.

«Только в этом году восстановлены права 3777 человек, а всего с 2011 года – более чем 23 тыс. человек», – отметил Бочкарев.