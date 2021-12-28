РИАМО - 28 дек. В Балашихе бригада скорой помощи госпитализировала 49-летнего мужчину, который получил проникающее колото-резаное ранение в результате ссоры со своим знакомым, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в поселке Полтево. После совместного распития спиртных напитков в строительной бытовке между двумя мужчинами возникла ссора. Один из них, 60-летний гражданин, нанес другому проникающее колото-резаное ранение грудной клетки.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ, сейчас он находится под стражей.