РИАМО - 28 дек. В Москве и Подмосковье температурный фон во вторник сохранится на уровне ниже положенной климатической нормы. При этом в течение дня из-за облаков начнет виднеться солнце, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сейчас в Москве облачно, температура воздуха составляет минус 11,6 градуса, местами идет снег.

«В течение дня в столичном регионе метеорологические условия будут определяться влиянием гребня антициклона, благодаря чему из-за туч неуверенно выглянет солнце, а вероятность осадков постепенно пойдет на убыль, при этом температурный фон останется немного ниже положенной климатической нормы», – написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

В Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями. Юго-западный ветер будет достигать 2-7 м/с.

Температура воздуха в столице не превысит минус 10 – минус 7 градусов, в Подмосковье температура будет держаться в пределах от минус 12 до минус 7 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 753 мм ртутного столба.