РИАМО - 28 дек. Российская молодежная сборная по хоккею победила в матче с Швейцарией на МЧМ-2022. Итоговый счет встречи составил 4:2, сообщает Газета.ru.

Шайбы в ворота соперника забросили Данила Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков. Два гола швейцарской команде принесли Аттилио Бьяска и Фабиан Ритцманн.

В стартовом матче молодежного чемпионата мира по хоккею-2022 россияне уступили команде Швеции со счетом 3:6. Сейчас сборная РФ занимает третью строчку в турнирной таблице группы В с тремя очками. Первое и второе места в группе занимают шведы и американцы соответственно.

В следующем матче россияне будут бороться с командой из Словакии. Встреча начнется 30 декабря в 00:30 по московскому времени.

Молодежный чемпионат мира по хоккею-2022 стартовал 26 декабря. Финальный матч пройдет 5 января 2022 года. Соревнование проходит в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.