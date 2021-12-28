РИАМО - 28 дек. В столичном районе Западное Дегунино на севере столицы переселяются жители 7 домов. Им будет предоставлено новое жилье по программе реновации жилфонда, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В столичном районе Западное Дегунино для реализации программы реновации подобраны шесть «стартовых» площадок мощностью 113,3 тыс. кв. м. В две новостройки в настоящий момент уже идет переселение жителей семи старых домов. Также в строительстве находится еще один дом, три других – проектируются», – отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что под заселение уже переданы новостройки на улицах Ангарская и Базовская.

«Строящийся дом на улице Талдомская планируется ввести до конца следующего года. Всего в районе Западное Дегунино переселению подлежат 45 жилых домов, в которых проживает 9,6 тыс. жителей», – заявил Бочкарев.

В понедельник мэр столицы Сергей Собянин осмотрел дом на Ангарской улице, который был построен по программе реновации жилого фонда.

«Это один из лучших домов по реновации. Всего в этом году в Москве в рамках программы мы построили миллион квадратных метров и будем наращивать этот темп. Помимо домов, мы будем строить школы, больницы и всю необходимую социальную инфраструктуру», – отметил градоначальник.

Программа реновации стартовала в Москве в августе 2017 года. По программе новое жилье будет предоставлено 1 млн москвичей, 5175 домов планируется расселить.