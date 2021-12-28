РИАМО - 28 дек. В центре Москвы украли обувь, сумма ущерба составила 135 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

О похищении дорогой обуви житель столицы сообщил правоохранителям вечером 27 декабря. Обувь находилась рядом с его квартирой в Пресненском районе в доме на улице Зоологическая. С 2 до 10 часов неизвестные похитили обувь.

В тот же день потерпевший обратился за помощью к полицейским в поиске пропажи.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку в порядке статьей 144 и 145 УПК РФ.