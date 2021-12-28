РИАМО - 28 дек. С начала 2021 года в Москве ввели в эксплуатацию более 14 млн кв. м недвижимости, это является рекордным показателем, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Несмотря на пандемию и ряд прочих объективных экономических факторов, мы не только не сбавили темпов и объемов строительства, но и завершаем год с самыми, пожалуй, высокими показателями за всю советскую и постсоветскую историю города. На сегодня уже сдано свыше 14 млн кв. м различной недвижимости», — отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в 2021 году также был установлен рекорд по вводу жилой недвижимости. Всего в городе появилось около 7 млн кв. м жилья.

«Таким образом, побит рекорд 1965 года, когда в столице велось массовое жилищное строительство, тогда сдали порядка 5,5 млн кв. м жилых площадей», — подчеркнул Бочкарев.