РИАМО - 28 дек. В 2022 году столичные парламентарии продолжат приводить городской закон в соответствие с федеральным, в том числе предстоит внести изменения в связи с поправками в Конституцию РФ, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«В 2022 году столичный парламент продолжит работу над приведением столичного законодательства в соответствие с федеральным. Это связано с изменениями, которые произошли после поправок в Конституцию РФ, после принятия закона об общих принципах организации публичной власти при субъектах РФ», — сказал Шапошников.

По его словам, в настоящее время столичные депутаты изучают, какие изменения необходимо внести в региональное законодательство. В 2022 году они будут внесены.

Шапошников добавил, что в 2022 году Мосгордуме также предстоит поучаствовать в формировании состава Общественной палаты Москвы. 15 из 45 человек будут утверждены депутатами Мосгордумы.