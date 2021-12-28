РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 авг. В подмосковном Подольске утвердили график работы офисов МособлЕИРЦ в новогодние праздники, сообщается на сайте администрации округа.

Клиентский офис на ул. Комсомольской, 1 (БЦ «Зингер Плаза», каб. 104) в период новогодних праздников будет работать 5 января с 9:00 до 15:00. Контактный центр МособлЕИРЦ будет работать 31 декабря с 8:00 до 18:00, 1 и 2 января — выходные дни, с 3 по 9 января — с 8:00 до 22:00.

Позвонить в контактный центр можно по телефонам: 8(496) 245-15-99, 8(499)444-01-00.

Без комиссии оплатить счета за ЖКУ можно в личном кабинете на сайте МособлЕИРЦ, в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн» или через кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта расчетного центра.

Личный кабинет «МособлЕИРЦ Онлайн» работает круглосуточно без выходных и праздничных дней.