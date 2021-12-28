РИАМО - 28 дек. Министерство здравоохранения РФ обновило методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению Covid-19, сообщает Федеральное агентство новостей.

В рабочую группу, которая разработала обновленные рекомендации, вошли ведущие инфекционисты, пульмонологи, специалисты лабораторной диагностики и медицинской реабилитации.

В частности, в документ была добавлена информация о штамме «омикрон» и новых препаратах, которые призваны не допустить заражения коронавирусом.

Ранее вакцинация против коронавирусной инфекции была внесена в национальный календарь прививок. Пройти вакцинацию можно в поликлиниках и в выездных пунктах.