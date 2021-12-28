РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 дек. В городском округе Мытищи компанию оштрафовали на 100 тыс. рублей за производство контрафактного цемента, сообщается на сайте администрации горокруга.

ООО «Цем Фокс» в д. Пирогово организовало деятельность по производству цемента, сухих бетонных смесей.

По результатам проведенного исследования изъятых образцов цемента, тождественных товарному знаку и патенту правообладателя продукции, установлено, что цемент не является оригинальной продукцией и признан контрафактным, производится и реализуется ООО «Цем Фокс» незаконно без согласия правообладателя.

Правообладателю в результате незаконного использования принадлежащих ему товарных знаков причинен ущерб на сумму 128 172 руб., рассчитанный, исходя из отпускной стоимости оригинального мешка цемента.

Согласно лабораторным исследованиям проб изъятых в ООО «Цем Фокс» образцов цемента установлено, что продукция не соответствует показателям на сжатие, содержание оксида серы, по вещественному составу, а также заявленным требованиям прочности согласно ГОСТу.

В отношении юридического лица городской прокуратурой возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.10, ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых ООО «Цем Фокс» привлечено Арбитражным судом Московской области к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей с конфискацией продукции и ее уничтожением после вступления решения суда в законную силу.