РИАМО - 28 дек. В сентябре 2022 года на муниципальных выборах в столице могут воспользоваться технологией дистанционного голосования. Электронный формат использовался в столице на осенних выборах 2021 года, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Дистанционное электронное голосование также может быть использовано на муниципальных выборах в Москве. Поэтому работа будет достаточно интересной», - рассказал Шапошников.

По его словам, 16 декабря в Госдуму РФ был внесен проект федерального закона, предполагающий введение единых правил дистанционного электронного голосования. После принятия этого закона не исключено, что потребуются изменения в московский избирательный кодекс, которые будут связаны с дистанционным электронным голосованием и другими новациями.

«За дистанционным электронным голосованием, конечно же, будущее», - отметил Шапошников.

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