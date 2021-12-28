РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 дек. Мытищинским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 37-летнего имеющего судимость местного жителя, который признан виновным в неоднократной неуплате без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мужчина, лишенный родительских прав, без уважительных причин и в нарушение решения суда средств на содержание детей не выплачивал, мер к погашению задолженности по алиментам не предпринял, добровольную материальную помощь не оказывал, подарки детям не дарил. Указанные действия гражданина привели к образованию задолженности по алиментам в размере 2 066 543 рублей.

По приговору суда с учетом мнения государственно обвинителя мужчине назначено наказание в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства заработка в размере 5%. Государственное обвинение по делу поддержал представитель Мытищинской городской прокуратуры.