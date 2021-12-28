РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. В подмосковном Подольске назвали победителей первенства по стрельбе из пневматической винтовки, сообщается в группе «ФСК «Заречье» в соцсети «ВКонтакте».

В ФСК «Заречье» 26 декабря прошло XI Открытое первенство по стрельбе из пневматической винтовки. В соревнованиях приняли участие около 80 человек. Они стреляли с дистанции 10 м из положения сидя в 6 возрастных категориях.

Так, в возрастной категории «Дети 9 лет и моложе» победил Андрей Кубасов (МБУ ФСК «Заречье»), в категории «Девочки (10-13 лет)» - Скоробогатова Марина (МБУ ФСК «Заречье»), «Мальчики (10-11 лет)» - Иван Колтунов (МБУ ФСК «Заречье»), а в категории «Мальчики (12-13 лет)» –Артем Рютов (МБУ ФСК «Заречье»).

В категории «Девушки 14-17 лет» победу одержала Мария Ерохина (спортклуб «Кашира»), «Юноши (14–17 лет)» - Богдан Ларин (МБУ СШ «Ока»). В состязании по неполной сборке-разборке автомата Калашникова (АКМ) победителями стали Марина Скоробогатова и Анастасия Дребенцова (МБУ ФСК «Заречье»).