РИАМО - 28 дек. С начала 2021 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию 85 школ, детских садов, медучреждений, культурных и спортивных объектов. На новую социнфраструктуру идет треть строительного бюджета города, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Приоритетным для нас остается принцип комплексного развития территорий: рядом с жильем возводятся объекты социальной инфраструктуры», - заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что план по созданию детских садов был перевыполнен, вместо 23 запланированных построили 30.

«Приоритетным для нас остается принцип комплексного развития территорий: рядом с жильем возводятся объекты социальной инфраструктуры», - отметил Бочкарев.

Он напомнил, что в столице с 2011 года в эксплуатацию ввели 313 детских садов, 116 школ, 102 медучреждения, 146 спортивных и 57 культурных объектов.