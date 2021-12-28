РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Полицейские и депутаты вручили новогодние подарки воспитанникам школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Подольске в рамках акции «Полицейский Дед Мороз», сообщается в группе «Совет депутатов городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Традиционно в преддверии Нового года общественники городского округа Подольск дарят детям улыбки, праздничное настроение и, конечно же, подарки.

Так, в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» совместно с сотрудниками центрального аппарата УМВД России по Подольску и общественниками депутаты округа поздравили детей из школы для обучающихся с ОВЗ с наступающим праздником. Участники акции вручили детям памятные призы и сладкие подарки.