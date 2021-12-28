РИАМО - 28 дек. В столице планируется реализовать проект по экологической реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи. Москвичи могут оценить план и высказать свое мнение на платформе «Активный гражданин», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Раньше обе территории составляли единое «зеленое» пространство слева от Волоколамского шоссе. Сегодня они разделены медицинскими учреждениями. По программе экологической реабилитации в парке и роще планируется создать единый пешеходный маршрут для отдыха.

«Старый асфальт дорожек планируется заменить на более экологичный гравийный отсев, терравей и другие щадящие покрытия. Стихийно сложившиеся «народные тропы» – сделать более удобными для прогулок», – написал Собянин на своем персональном сайте.

Также в ходе работ обновят детские и спортивные площадки, обустроят новые места отдыха для детей и взрослых, а также организуют зоны для разминки и занятий спортом.

Наиболее качественные и оригинальные птичьи и беличьи кормушки, которые развешивали жители столицы, сохранят. Кроме того в парке установят стенды с образцами безопасных кормушек, чтобы в будущем москвичи могли брать их конструкции за основу.

Экологическая реабилитация позволит улучшить состояние окружающей среды на территории Щукинского парка и Всехсвятской рощи, а также сделает пребывание на этих территориях более комфортным.