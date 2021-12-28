РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 дек. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва в Люберцах завоевали 2 золотые медали на всероссийском турнире по греко-римской борьбе, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Турнир памяти героя Советского Союза Виктора Талалихина проходил в Подольске среди юношей до 16 лет. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из 17 регионов России.

«Борцы спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы показали замечательные результаты: золотые медали – у Магди Салиева (в в/к до 32 кг) и Хаджи-Мурада Абдулгалимова (в в/к до 35 кг). Поздравляем спортсменов и их тренеров Сергея Жиленкова и Игоря Калинина с победой», – сказал Ружицкий.