РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 дек. Пациентам Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах в преддверии Нового года вручили сладкие подарки, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник с праздником ребят поздравил глава городского округа Владимир Ружицкий, а также Дед Мороз со Снегурочкой.

«Больница — не самое лучшее место для встречи Нового года, но здесь хорошие врачи. <...> Можно пожелать и детям, и взрослым здоровья», — сказал Ружицкий.