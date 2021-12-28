РИАМО - 28 дек. В текущем году в рамках программы реновации жители ветхого жилья начали переезд в новостройки в 29 районах Москвы. Для них подготовили первые 50 новых домов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
«Это позволило обеспечить новыми квартирами жителей более 150 старых домов. Благодаря квартальной застройке в перспективе москвичи получат не только новые квартиры, но и школы, детские сады, поликлиники и другую необходимую инфраструктуру в шаговой доступности», - сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Всего с начала года под реновацию были переданы 73 новостройки. Больше всего домов передали на юго-востоке столицы.
Заселение первых домов также стартовало сразу в 5 районах Восточного административного округа. Кроме того, первые новостройки под реновацию возвели в районах Солнцево и Басманный, в них 532 квартиры. Они примут порядка 1,1 тыс. жильцов.
«Новостройку по реновации на улице Щорса в Солнцеве передали под заселение еще в июле, а в новый дом на Бауманской улице в Басманном первые жильцы должны переехать в январе 2022 года», - сообщил генеральный директор компании-застройщика «КРОСТ» Алексей Добашин.
В течение года завершилось расселение 67 старых домов.
Ранее дом по реновации, построенный на Ангарской улице, осмотрел мэр города Сергей Собянин. Он назвал его одним из лучших, созданных по программе.
«Всего в этом году в Москве в рамках программы мы построили 1 млн кв. м и будем наращивать этот темп», - отметил Собянин.
Ежегодный объем ввода жилья по реновации в Москве может достичь 3 млн кв м>>
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