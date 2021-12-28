РИАМО - 28 дек. В текущем году в рамках программы реновации жители ветхого жилья начали переезд в новостройки в 29 районах Москвы. Для них подготовили первые 50 новых домов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Это позволило обеспечить новыми квартирами жителей более 150 старых домов. Благодаря квартальной застройке в перспективе москвичи получат не только новые квартиры, но и школы, детские сады, поликлиники и другую необходимую инфраструктуру в шаговой доступности», - сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Всего с начала года под реновацию были переданы 73 новостройки. Больше всего домов передали на юго-востоке столицы.

«Лидером по количеству новостроек, переданных под заселение, стал Юго-Восточный округ. В районах Люблино и Рязанский жители 40 пятиэтажек уже переезжают в 9 новостроек», - отметил Бочкарев.

Заселение первых домов также стартовало сразу в 5 районах Восточного административного округа. Кроме того, первые новостройки под реновацию возвели в районах Солнцево и Басманный, в них 532 квартиры. Они примут порядка 1,1 тыс. жильцов.

«Новостройку по реновации на улице Щорса в Солнцеве передали под заселение еще в июле, а в новый дом на Бауманской улице в Басманном первые жильцы должны переехать в январе 2022 года», - сообщил генеральный директор компании-застройщика «КРОСТ» Алексей Добашин.

В течение года завершилось расселение 67 старых домов.

«За время действия программы реновации на территории города расселен 151 дом, из которых 74 демонтированы по технологии «умного» сноса», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Ранее дом по реновации, построенный на Ангарской улице, осмотрел мэр города Сергей Собянин. Он назвал его одним из лучших, созданных по программе.

«Всего в этом году в Москве в рамках программы мы построили 1 млн кв. м и будем наращивать этот темп», - отметил Собянин.

Ежегодный объем ввода жилья по реновации в Москве может достичь 3 млн кв м>>