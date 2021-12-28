РИАМО - 28 дек. В розничной сети МегаФона стартовала программа подписки на смартфоны, благодаря которой абоненты смогут сэкономить 30% от стоимости гаджетов и получат возможность регулярно обновлять устройства, сообщает пресс-служба.

Плату за устройство будут ежемесячно списывать с мобильного счета вместе с абонентской платой за услуги связи.

Топовые производители ежегодно выпускают новые линейки устройств с улучшенным функционалом. К примеру, в этом году на российском рынке появилось свыше 50 новых моделей смартфонов. Для абонентов МегаФона теперь доступна подписка на гаджеты любого бренда, в том числе на флагманские модели таких компаний, как Apple, Samsung и Xiaomi.

Клиенту необходимо каждый месяц вносить плату за пользование устройством. Через год, когда общая сумма выплат достигнет 70%, появится возможность сдать смартфон в trade-in и оформить подписку на любой другой гаджет, имеющийся в наличии в салонах связи компании.

«Модель подписки на смартфоны успешно зарекомендовала себя во многих странах. Разрабатывая новый сервис, мы учитывали потребности наших абонентов, которые при покупке гаджетов все чаще пользуются рассрочкой и trade-in. Например, в третьем квартале 2021 года спрос на услугу обмена старых устройств на новые вырос на 80%, а рассрочка сроком на 1 год стала самым популярным способом оплаты с использованием кредитных инструментов – 55% новых iPhone в розничной сети МегаФона было продано именно на таких условиях», – отметил генеральный директор МегаФон Ритейл Владимир Скурихин.

Он подчеркнул, что модель подписки рассчитана на тех абонентов, которые хотят пользоваться самыми актуальными смартфонами на выгодных условиях.

Пилотный проект стартовал в розничной сети компании в Москве. В начале следующего года МегаФон планирует распространить данный сервис на все регионы России.

Чтобы стать участником программы, абонент должен подключить один из тарифов линейки #БезПереплат на период подписки. Ежемесячная стоимость зависит от выбранного смартфона и тарифного плана. Партнер проекта – компания ЦФТ.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России.