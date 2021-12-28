РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 дек. В Королеве прошла благотворительная елка для особенных детей из многодетных семей, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель Общественной палаты Ольга Корнеева.

Общественная палата Королева стала одним из организаторов благотворительной елки для детей с ограниченными возможностями здоровья из многодетных семей. Праздник прошел в семейном клубе «Мультяшка».

«На праздник к ребятам пришли Дед Мороз и Снегурочка, которые пожелали деткам здоровья, обязательной веры в чудо и новогоднее волшебство. Каждый участник получил от сказочных героев подарки и много положительных эмоций», - сказала Корнеева.

Мероприятие прошло при поддержке муниципальной Общественной палаты, Торгово-промышленной палаты, фонда «Окно в мир», шахматного клуба «Совенок». Предприятия, организации и предприниматели города оказали помощь в организации праздника.