РИАМО - 28 дек. Подмосковные врачи смогли вылечить еще 2507 человек, у которых был положительный тест на коронавирус. За время пандемии болезнь смогли побороть 586 617 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 1574 новых случая заражения инфекцией. Умер 41 пациент с подтвержденным коронавирусом.

Число выявленных за весь период пандемии случаев достигло 637 928, жертвами заболевания стали 11 958 пациентов.

По состоянию на 24 декабря, коллективный иммунитет в Подмосковье составил 76,6%. Полностью от коронавируса привились 4 532 613 человек.