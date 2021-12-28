РИАМО - 28 дек. За минувшие сутки в Москве после перенесенного коронавируса выздоровели 3 111 человек. Всего с начала пандемии в городе справились с инфекцией 1 860 822 пациента, сообщает столичный оперштаб.

В Москве за прошедшие сутки зафиксировали 1 705 новых случаев Covid-19, 73 человека скончались. Всего в городе выявлено 2 023 546 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, жертвами пандемии стал 36 561 человек.

С подтвержденным коронавирусом в столичные больницы были госпитализированы 705 пациентов, на ИВЛ находятся 538 человек.

Вакцинация от коронавирусной инфекции внесена в национальный календарь прививок. Сделать прививку можно в поликлиниках и в выездных пунктах.