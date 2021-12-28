РИАМО - 28 дек. За минувшие сутки в России умерли 935 человек с подтвержденным коронавирусом, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 306 090 человек, сообщает оперштаб.

На территории страны за сутки выявили 21 922 новых случая инфекции, еще 43 961 человек смог победить коронавирус. Всего зарегистрировано 10 437 152 случая Covid-19, врачи вылечили 9 337 447 человек.

Чтобы сохранить свое здоровье, необходимо привиться от коронавирусной инфекции. Вакцинацию от Covid-19 включили в национальный календарь прививок. Прежде всего сделать прививку надо пожилым людям, а также тем, у кого есть хронические заболевания.

Также через полгода советуют ревакцинироваться. Однако промежуток между вакцинациями может быть сокращен из-за обнаружения в России нового штамма «омикрон».

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>