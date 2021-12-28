РИАМО - 28 дек. В Москве за минувшие сутки выявлено 1 705 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе зафиксировали 2 023 546 случаев заражения, сообщает оперштаб столицы.

Самым надежным способом защититься от тяжелого протекания заболевания является вакцинация. Привиться от коронавируса можно в поликлиниках и в выездных пунктах.

В столице уровень заболеваемости снижается на протяжении 8 недель. Сейчас эпидемиологическую обстановку в городе власти оценивают как стабильную. Вводить дополнительные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции в Москве не планируют.

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