РИАМО - 28 дек. В Москве за минувшие сутки выявлено 1 705 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе зафиксировали 2 023 546 случаев заражения, сообщает оперштаб столицы.

Самый надежный способ защититься от тяжелого течения коронавируса - это вакцинация. Привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах. Вакцинация бесплатна.

В Москве за год вакцинацию от коронавируса прошли около 1,5 млн жителей старшего возраста. Люди старше 60 считаются самыми уязвимыми перед коронавирусом.

В столице уровень заболеваемости снижается на протяжении 8 недель. Эпидобстановка в мегаполисе на данный момент признана стабильной. Вводить дополнительные ограничения в связи с распространением коронавируса в Москве не планируют.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>